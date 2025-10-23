قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
محافظات

جراحة نادرة تنقذ حياة طفل من فتق حجابي أيمن بمستشفى زاوية الناعورة المركزي

عملية جراحية.. أرشيفية
عملية جراحية.. أرشيفية
مروة فاضل

نجح الفريق الجراحي بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، في محافظة المنوفية بقيادة  الدكتور مجدي لولح والفريق المعاون  تحت إشراف الدكتور إسلام الفقي مدير المستشفى، في إجراء عملية نادرة لإصلاح فتق بالحجاب الحاجز من نوع بوكدالك في الجهة اليمنى، وهي من الحالات شديدة الندرة التي لا تتجاوز نسبتها عالميًا 10–15% من إجمالي حالات الفتق الحجابي الخلقي.

وخلال العملية الدقيقة، تبيّن وجود الفص الأيمن من الكبد داخل التجويف الصدري إلى جانب الأمعاء الدقيقة والغليظة، مما تسبب في ضغط على الرئة اليمنى.

قام الفريق الطبي بإرجاع جميع الأعضاء إلى وضعها الطبيعي داخل تجويف البطن، ثم إصلاح الفتق بخيوط غير قابلة للذوبان من نوع "إيثيبوند" لضمان المتانة واستقرار الحالة.

كما لاحظ الجراحون وجود التصاقات وأغشية تليفية من نوع "لادز" أدت إلى التواءات بالأمعاء، فتم التعامل معها بتقنية إصلاح لادز الجراحية، والتي شملت إزالة الأغشية التليفية، وإعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة إلى الجهة اليمنى والقولون إلى الجهة اليسرى، مع استئصال الزائدة الدودية كإجراء وقائي.

وأكد الدكتور إسلام الفقي أن العملية تمت بنجاح كامل، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الدقيقة بوحدة الرعاية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس كفاءة وتميز الفريق الجراحي بالمستشفى، ودعم مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية لتطوير الخدمات الجراحية الدقيقة بالمستشفيات المركزية.

تجدر الإشارة إلى أن الفتق الحجابي الخلقي يُعد من الحالات النادرة، إذ يحدث بمعدل يتراوح بين 1 لكل 2500 إلى 4000 ولادة حية، وتُشكل فتوق بوكدالك نحو 85–90% منها، بينما تقع الحالات في الجهة اليمنى بنسبة صغيرة جدًا لا تتجاوز 10–15%.

 وجه الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة تحية تقدير للفريق الطبي بمستشفى زاوية الناعورة المركزي على هذا النجاح الذي يُجسد التميز والجاهزية الطبية في خدمة أبناء المنوفية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية مريض

