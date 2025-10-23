الأهلي يقترب من استدعاء أحمد رضا أمام إيجل نوار

اقترب أحمد رضا لاعب الاهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته أمام ايجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

وغاب أحمد رضا عن مباراتي فريقه الماضيتين أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا والاتحاد السكندري في الدوري المصري ، وبات جاهزا لدخول قائمة المباراة القادمة، ولكن القرار النهائي بيد ييس توروب المدير الفني.

في سياق آخر، دخل الإيفواري إبراهيم دياباتي مهاجم جايس السويدي ضمن اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم هذا المركز، في ظل بحث النادي عن رأس حربة سوبر لضمه في الميركاتو الشتوي.

ويعاني الأهلي من أزمة في مركز رأس الحربة منذ رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، وابتعاد محمد شريف وجراديشار عن التألق مع الفريق الأحمر.

وخلال الموسم الحالي شارك إبراهيم دياباتي مع جايس الهولندي في 26 مباراة، سجل 16 هدف، وصنع 4 أهداف.

دياباتي يبلغ من العمر 25 عاما ويلعب في مركز رأس الحربة ويبلغ طوله 185 سم وقيمته السوقية 1.2 مليون دولار وينتهي عقده مع ناديه الحالي في ديسمبر 2028.

ولعب المهاجم الإيفواري في عدة أندية مثل اسيك ميموزا قبل الاحتراف في مراحل الناشئين لأندية اتلتيكوا مدريد واشبيلية وريال مايوركا وڤاستيراس السويدي.