شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
رياضة

الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب يزور بيراميدز

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب على زيارة المسئولين بنادي بيراميدز من أجل التنسيق قبل البطولة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل بالدوحه حيث يرتبط فريق بيراميدز في الوقت نفسه بمباراة بالدوحة يوم 13 ديسمبر  ضمن منافسات كأس العالم للأندية الانتركونتننتال، يلتقي خلالها بيراميدز مع الفائز بديربي الأمريكتين الذي يتحدد يوم 10 من الشهر نفسه ، ويأمل الفريق التأهل منها لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المحدد لها يوم 17.

ضم الوفد الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب وأيمن حافظ المدير الإداري 

جاء اللقاء وديا في حضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي ومستر بروشيتش المدير الفني 

ومن جانبه أكد حلمي طولان علي دعم المنتخب للأندية المصرية في كافة البطولات القارية والدولية 

واشاد بحفاوة الاستقبال وتفهم مسئولي بيراميدز بأهمية التنسيق بما لايضر  بمسيرة النادي أو مسيرة المنتخب في كأس العرب. 

وقدم المدير الفني للمنتخب المشارك في كاس العرب التهنئة لمسئولي بيراميدز علي التطور الهائل الذي حدث بالفريق وحصده بطولة افريقيا ثم السوبر الافريقي مؤكدا ان تلك الانتصارات تضاف الي رصيد الكرة المصرية 

ومن جانبه أكد الكابتن أحمد حسن مدير الفريق علي شكره وتقديره لمسئولي بيراميدز علي حسن الاستقبال والتفاهم الكامل علي مصلحة النادي والمنتخب في آن واحد.

كأس العرب بيراميدز كأس العالم للأندية الانتركونتننتال

