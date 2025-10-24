قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الموقف المصري من قضيتنا تاريخي ثابت وقوي

جميل مزهر
جميل مزهر
البهى عمرو

أشاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الدور يأتي امتداداً لموقف تاريخي ثابت وقوي، لطالما قدّمت فيه مصر التضحيات والدماء من أجل فلسطين وشعبها.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاءات التي تستضيفها مصر  بين الفصائل الفلسطينية تأتي في سياق دعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه رسمياً في شرم الشيخ.

وتابع، أن الهدف الأساسي يتمثل في منع عودة العدوان والحرب على قطاع غزة، ووقف محاولات التهجير القسري، وتعزيز الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة الشاملة.

وذكر، أنّ المرحلة الحالية تتطلب تحركاً وطنياً وفلسطينياً واسعاً، مدعوماً من مصر، من أجل بلسمة جراح الشعب الفلسطيني وتضميد آلامه، وإطلاق عملية إعادة الإعمار بما يضمن لأبناء غزة العودة إلى حياة كريمة وطبيعية بعد سنوات من الحصار والدمار.
 

