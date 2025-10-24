قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني في سابقة جديدة
بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظات

محافظ الجيزة : رفع إشغالات المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب بالمهندسين

أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات على الطريق العام من قِبل المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين، مؤكدًا ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة لتلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع شرطة المرافق، والتي تشمل الغلق وقطع المرافق عن المنشآت غير الملتزمة.

وشدد المحافظ على تسيير دوريات ثابتة للمرور الدوري خلال الفترات الليلية للتعامل الفوري مع أي حالات إشغال أو تعدٍ مماثلة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العام ومنع كافة أشكال التعدي على أرصفة المشاة والطريق العام.

وفي ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملة ليلية مكبرة من خلال حي العجوزة على عدد من المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب، وذلك عقب رصد تعديات على الطريق العام وتلقي شكاوى من المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن رفع ومصادرة الإشغالات المتمثلة في كراسي وترابيزات وشيش مع تحرير محاضر للمخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وأكدت محافظة الجيزة استمرار جهود المتابعة الميدانية اليومية للتصدي لكافة أوجه الإشغالات والتعديات بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

