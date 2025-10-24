بيطري الوادى الجديد تستعد للحملة القومية لتحصين الماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع غدا السبت الموافق 25 أكتوبر 2025 بجميع المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية للوقاية من الأمراض وزيادة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق .

فرق ثابتة ومتحركة تعمل على مدار شهر كامل، وقال الدكتور عصام الكومي، مدير البيطري في الوادى الجديد، إنه وفقًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة، وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.



وأشار الكومي إلى أنه تم وضع خريطة بالمناطق التي تستهدفها الحملة بكل القرى والمدن، كما تم تجهيز فرق ثابته ومتحركة من الأطباء البيطريبن لضمان الوصول لكل المناطق وتحصين المستهدف من الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه تم نشر كل الأماكن التى سيتم التواجد فيها يوميا علي مدار شهر كامل من خلال صفحة المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي.