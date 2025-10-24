ضبط 180 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط (المدير المسئول - له معلومات جنائية) ، وبحوزته (180 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مجهولة المصدر – 500 طن مواد خام مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.