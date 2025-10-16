ضبط 180 ألف طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالصف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المذكور، له معلومات جنائية وشريك بالمصنع، وبحوزتهما “180 ألف طن مواد خام ومنتج نهائى مجهولين المصدر – خط إنتاج كامل”.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.