يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
نصدق مين؟!.. الزمالك يلوح بـ المستندات وزيزو يبرئ نفسه .. إيه الحكاية
توخيل: استبعاد بيلينجهام من إنجلترا ليس عقابا.. وسأتحدث معه
حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل
وكيل الأزهر : قواتنا المسلحة الآن تخوض معركة التنمية وبناء الوطن
ألف دولار فقط| زيزو يبرئ نفسه فى أزمة إعلانات الزمالك.. ماذا قال؟
قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
تساقط الشعر يكشف عن أسرار بجسمك .. تعرفي عليها
كامل الوزير: مصانع الحديد والأسمنت جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة
مش هتنازل عن حقي .. "زيزو" يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك كاملا
وزير الرياضة الفلسطيني: إسرائيل دمرت 289 منشأة رياضية في غزة
ضبط 180 ألف طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالصف

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص  بإدارة مصنع بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المذكور، له معلومات جنائية وشريك بالمصنع، وبحوزتهما “180 ألف طن مواد خام ومنتج نهائى مجهولين المصدر – خط إنتاج كامل”.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ضبط مصنع تصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية

