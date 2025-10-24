المنوفية: ضبط 24 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بشبين الكوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وأسفرت الحملة عن:

تحرير 147 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.

تحرير 88 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

ضبط 24 طم مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر، و 5 شيكارة دقيق مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء ، بنواحي شبين الكوم و قويسنا.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.