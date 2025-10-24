بسبب خلافات العمل .. مقتـ.ل عامل علي يد زميله في المنوفية

لقي عامل مصرعه علي يد زميله بقرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات العمل.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب مشاجرة ومصرع عامل بقرية كفر البتانون.

بالانتقال تبين مصرع “ ا.م ” 17 سنة عامل عقب إصابته بجرح نافذ نتيجة مشاجرة مع اخر بسبب خلافات العمل مما ادي الي تعدي زميله عليه بخنجر فأصابه بجرح نافذ مما ادي الي وفاته في الحال.

فيما تم ضبط المتهم ونقل المتوفي الي مستشفي شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.