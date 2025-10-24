الصحة: تقديم خدمات طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف خدمات حملة «100 يوم صحة» في محيط وداخل مستشفيات جامعة عين شمس، وبالتعاون مع الجامعة، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» وذلك خلال 3 أيام في الفترة من الاثنين 20 أكتوبر وحتى الأربعاء 22 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية التوسع في الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت الفحوصات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية (الكشف المبكر عن أورام سرطان القولون والبروستاتا، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي).

إجمالي المستفيدين من الحملة

وأشار «عبدالغفار» إجمالي المستفيدين من الحملة خلال الثلاثة أيام بلغ 376 مواطنًا، حيث تم تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام لـ 129 مواطنًا، واستفادت 77 سيدة من مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بينما قدمت خدمات مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ 114 مواطنًا، بالإضافة إلى 56 مواطنا تم فحصهم للكشف المبكر عن أمراض سرطان القولون والبروستاتا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، في مختلف المجالات، مؤكدا استمرار هذا التعاون لتوفير الخدمات الطبية المتنقلة والقوافل والحملات المكثفة، حرصا على تقديم خدمات صحية متكاملة وتعزيز صحة المواطن والمجتمع والكشف المبكر عن الأمراض.