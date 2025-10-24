قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يدعم صفوفه.. تحرك لضم نجم المنتخب| ما القصة؟
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحة: تقديم خدمات طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف خدمات حملة «100 يوم صحة» في محيط وداخل مستشفيات جامعة عين شمس، وبالتعاون مع الجامعة، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» وذلك خلال 3 أيام في الفترة من الاثنين 20 أكتوبر وحتى الأربعاء 22 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية التوسع في الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت الفحوصات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية (الكشف المبكر عن أورام سرطان القولون والبروستاتا، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي).

 إجمالي المستفيدين من الحملة 

وأشار «عبدالغفار» إجمالي المستفيدين من الحملة خلال الثلاثة أيام بلغ 376 مواطنًا، حيث تم تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام لـ 129 مواطنًا، واستفادت 77 سيدة من مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بينما قدمت خدمات مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ 114 مواطنًا، بالإضافة إلى 56 مواطنا تم فحصهم للكشف المبكر عن أمراض سرطان القولون والبروستاتا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، في مختلف المجالات، مؤكدا استمرار هذا التعاون لتوفير الخدمات الطبية المتنقلة والقوافل والحملات المكثفة، حرصا على تقديم خدمات صحية متكاملة وتعزيز صحة المواطن والمجتمع والكشف المبكر عن الأمراض.

الصحة 100 يوم صحة جامعة عين شمس وزارة الصحة والسكان الكشف المبكر

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

صورة ارشيفية

مطار مرسى علم يستقبل 183 رحلة طيران سياحية على مدار أسبوع

الفاعليات

لا للتنمر.. ندوة توعوية لوحدة السكان بالتعاون مع مجمع إعلام الإسماعيلية

قافلة طبية بمرسي مطروح

قافلة طبية بالوحدة الصحية بمنطقة السنوسية بمرسى مطروح

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد