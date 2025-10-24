قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
أخبار البلد

جامعة حلوان تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمشي بالسويس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شاركت جامعة حلوان يناديها برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان في فعاليات اليوم العالمي للمشي الذي نظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع بمحافظة السويس، بمشاركة واسعة من الجامعات ومراكز الشباب.

وجاءت مشاركة الجامعة ممثلة في طلاب الجامعة بالتنسيق بين نادي جامعة حلوان وإدارة رعاية الطلاب، والمدن الجامعية، حيث انطلقت الفعالية تحت شعار "رياضة من أجل الصحة"، بمشاركة آلاف المواطنين من مختلف الأعمار والفئات، بهدف تعزيز ثقافة المشي والنشاط البدني كوسيلة للحفاظ على الصحة العامة.

وقد شهدت الفعالية حضور عدد من القيادات الرياضية والتنفيذية، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد طارق الشاذلي محافظ السويس، إلى جانب ممثلين عن الجامعات المصرية ومراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأكد الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان:  "إن مشاركة جامعة حلوان في اليوم العالمي للمشي تأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز الصحة النفسية والجسدية للطلاب. وأوضح نحن نحرص على دمج طلابنا في الفعاليات الوطنية التي تعزز من روح الانتماء والمشاركة المجتمعية، ونسعى دائمًا لدعم المبادرات التي تساهم في نشر ثقافة الرياضة للجميع."

وأشار الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة حلوان ومشاركتها تأتي في إطار دعمها المستمر للأنشطة الطلابية والرياضية، وحرصها على دمج الطلاب في المبادرات الوطنية التي تعزز من روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن مشاركة النادي في فعاليات اليوم العالمي للمشي تأتي في ضوء انضمام نادي جامعة حلوان إلى الاتحاد المصري للرياضة للجميع، موضحًا أن النادي يحرص على أن يكون جزءًا فاعلًا في المبادرات الوطنية التي تدعم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة. وأضاف أن هذه المشاركة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لدور النادي في خدمة المجتمع الجامعي ، ونشر ثقافة الرياضة للجميع بما يعزز من قيم الصحة واللياقة والتواصل الإيجابي بين فئات المجتمع المختلفة.

وقد شارك وفد جامعة حلوان بدعم ورعاية اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومن نادي جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي، من رعاية الطلاب تحت إشراف الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، من المدن الجامعية تحت إشراف الأستاذ كريم سيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

الأنشطة الرياضية والمجتمعية جامعة حلوان مجلس إدارة نادي جامعة حلوان

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

