سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب
1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة
الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟
وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين
إيقاف مروان عطية وكوكا الأبرز .. عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري
الممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
5 نقاط جوهرية.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية حول اجتماعات القاهرة| تفاصيل
المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تحصد الجوائز العالمية وتستعد لافتتاح عالمي
تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة
رياضة

سيف الدين الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالكونفيدرالية

الجزيري
الجزيري
إسلام مقلد

نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الأول للفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مرمى نادي ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية على إستاد السلام.

وسجل الجزيري الهدف في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الزمالك.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب الزمالك على مجريات اللقاء وسط إضاعة أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى الفريق الصومالي، إلا أن تألق حارس المرمى والحظ أمام لاعبي الزمالك وراء إهدار تلك الفرص.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن  التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية على إستاد السلام.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

سيف الدين الجزيري نادي الزمالك الزمالك ديكيداها الصومالي

