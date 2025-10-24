الخطيب: شركات الأهلي نجحت في تحقيق أهدافها

وجّه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التحية والتقدير إلى مجالس إدارات شركات الأهلي الثلاث: شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشركة الأهلي لكرة القدم، مؤكدًا أن هذه الكيانات نجحت في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأسهمت بشكل مباشر في دعم منظومة العمل داخل النادي.

وقال الخطيب إن الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة المالية والرياضية عبر منظومة متكاملة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة المحترفة، موضحًا أن الشركات الثلاث تمثل أذرعًا اقتصادية قوية تسهم في تعزيز موارد النادي وتنفيذ مشروعاته الكبرى.

كما أشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير الذي قامت به مجالس إدارات الشركات السابقة والحالية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية هو نتاج رؤية واضحة وجهد جماعي، يعكس فكر النادي الأهلي القائم على العمل المؤسسي والاحتراف في الإدارة.