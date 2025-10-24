معملتش الغدا .. النياية تباشر تحقيقاتها في واقعة قطع أذن فتاة بالاسكندرية

بدأت النيابة العامة في كرموز بالاسكندرية تحقيقات موسهعة في واقعة اعتداء شاب على شقيقته وإحداث إصابتها بجرح قطــعي في أذنها، داخل منزل الأسرة بدائرة قسم شرطة كرموز.

وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم اربعة ايام على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطار من قسم شرطة كرموز بالقبض على شاب بتهمة الاعتداء على شقيقته وإحداث إصابتها بجرح قطــعي في أذنها، داخل منزل الأسرة بدائرة قسم شرطة كرموز.

وتبين من التحريات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وشقيقته لدى عودته إلى المنزل وسؤاله عن إعداد الطعام، فأخبرته بأنه لا يوجد طعام، فاستشاط غضبا واعتــدى عليها، وجذب حلقها من أذنها ما أسفر عن قطــع جزء منها، مما أسفر عن حدوث نــزيف حاد احتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وأوضحت التحريات، أن المتهم معروف بسوء السلوك واعتياده الاعتــداء على شقيقاته داخل المنزل، ما تسبب في حالة من الذعر بين أفراد الأسرة والجيران الذين أسرعوا بإبلاغ الشرطة خشية تفاقم الوضع، فتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعها تحت الملاحظة الطبية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات تكميلية حول ظروف وملابسات الحادث وسماع أقوال أفراد الأسرة وشهود الجيرة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.