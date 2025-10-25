قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
محافظات

بعد غلقه بسبب سيول العام الماضي.. إعادة ترميم ورصف طريق الجارة بسيوة

ايمن محمود

تفقد محمد بكر يوسف نائب رئيس مدينة سيوة وسعيد محمد سعيد رئيس قرية أم الصغير أعمال اصلاح ورصف طريق الجارة ـ سيوة الذي أُغلق جراء السيول التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي.

وأطلع نائب رئيس المركز على الخطوات العملية لفتح الطريق، التي جاءت استجابة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لطلب المواطنين المتضررين من قطع الطريق بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال الأعوام الماضية.

وأكد على تقديم العمل الذي يخدم المواطنين في مختلف المناطق، بواحة سيوة مع الحفاظ على المظهر السياحى والجمالى للمدينة .

وعبر الأهالي  عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ مطروح و واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي مثمنين الجهود التي يتم بذلها من قبلهم لخدمة المجتمع.

من ناحية اخرى شهد محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ومحمد انور مدير عام ادارة السياحة والمصايف بمطروح وبحضور محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة وعمر حمزة موجه التربية الفنية بإدارة سيوة التعليمية، فعاليات الورشة الفنية والتعليمية التى شارك بها الطلبة والطالبات، ضمن فعاليات ملتقى الفن والحياة.

وصرح الفنان مصطفى غنيم رئيس الملتقى ان ملتقى الفن والحياة اقيم بواحة سيوة خلال الفترة من 16-21 اكتوبر الحالى بمشاركة متميزة للفنانين والمبدعين من مصر والوطن العربي، ويهدف للتعريف بواحة سيوة واستلهام لوحات فنية من بيئة الواحة بعناصرها المتنوعة.

وأضاف ان اقامة الورشة بمكتبة مصر العامة بسيوة يأتي في اطار الدور الذى تقوم به المكتبة كمنارة ثقافية وتنويرية، ومن منطلق التكامل مع المراكز الثقافية .

شارك بالورشة التدريبية الفنية الفنان محمد عبدالجليل والفنانة غادة ابوسنة والفنانة مروة عادل والفنانة سعاد مراد.

و تم التعريف بأسس الرسم مع تنفيذ عدد من الأعمال الفنية من خلال الطلبة والطالبات وسط اشادة كبيرة من الفنانين بالمواهب الواعدة لابناء سيوة.

وتم منح الطلبة والطالبات شهادة تقدير لمشاركتهم المتميزة بالورشة الفنية .

واكد محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، ان الملتقى يعد من الملتقيات المتميزة حيث يشارك به قامات كبيرة بمصر والوطن العربي ويعكس الاهتمام الكبير بواحة سيوة وانها مصدر الهام للمبدعين .

وقال محمد انور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح، ان ملتقى الفن والحياة الذى اقيم بأرض سيوة في الفترة من 16 حتى 21 اكتوبر الحالى يأتى برعاية كريمة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ظل اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة ومع مستهل الموسم السياحى الشتوى الذى يشهد زيادة مطردة في اعداد القادمين للواحة من المصريين ودول العالم المختلفة ، 

واضاف انور ان مشاركة مبدعين من مصر والوطن العربي يضع واحة سيوة في مقدمة المناطق المتميزة وان سيوة تجمع بين العديد من الانماط السياحية سواء سياحة المؤتمرات او السياحية العلاجية ، والاثرية ، والتراثية ، والسفارى ببحر الرمال .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبارمحافظة مطروح واحة الجارة

