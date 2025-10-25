قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
محافظ المنوفية: 172مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026 بمركز ومدينة أشمون بلغت 111 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروع تنموي وخدمي.

قال محافظ المنوفية أن الخطة تستهدف تدعيم مشروعات البنية التحتية في عدة قطاعات مختلفة، ففي قطاع الطرق والنقل جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها رصف مدخل شما متفرع من الطريق الإقليمي حتى بهواش بطول 3,5 كم، طريق 21 من الكوادي حتى القناطر بطول 5 كم، استكمال رصف الشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد، الثورة ، صلاح الدين الشرقي ، خلف المجلس) بجملة 9 شوارع بأطوال 220م، بالإضافة إلي استكمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ7 شوارع بـالمربع السكنى من شارع ( أسماء بنت أبى بكر، سعد زغلول ، العبور ،الجلاء )، وكذا 6 متفرعات بالمربع السكنى امتداد ( محسن حمد ، شارع الروضة )و 10 شوارع رابطة بين المربع السكنى ( محمد محسن حمد ، الشهداء ، الجلاء ).

كما تضمنت الخطة مد وتدعيم شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز والقرى والعزب التابعة لها وذلك من خلال شراء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة عامة بعدد 238 عمود و 5 محولات جديدة وذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المواطنين، وفي قطاع تحسين البيئة سيتم توريد سيارات جديدة حمولة 50 طن، فضلاً عن إنشاء وحدة جديدة لغسيل وتشحيم السيارات لدعم وصيانة الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه.

فيما كشف محافظ المنوفية عن جملة استثمارات مشروعات الخطة الجديدة بمركز ومدينة الباجور بـ 61 مليون جنيه بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث جارى تنفيذ مشروعات الرصف لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية والفرعية ، تضمنت استكمال رصف شارع الجيش ،وأعمال تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الفرعية متفرعة من شارع صلاح سالم بعدد 4 شوارع ، وكذا استكمال تركيب بلاط الإنترلوك لــ 4 شوارع متفرعة من شارع بورسعيد بنطاق المدينة وذلك للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية الشاملة.

وأوضح محافظ المنوفية أنه جاري دعم وصيانة الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات لتأدية المهام على أكمل وجه ، بالإضافة إلى تطوير معدات منظومة النظافة وتوريد عدد من المعدات الجديدة ، وذلك للتعامل الفوري والقضاء على أية بؤر وتجمعات قمامة بهدف تطوير وتحسين خدمات النظافة بالشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى توريد مهمات إنارة لمد وتدعيم الشوارع الداخلية وإحلال وتجديد عدد من أعمدة الكابلات الأرضية  لمدينة الباجور وكذلك طريق شبين الكوم - كوم الضبع بعدد 15 عامود ، بالإضافة الى توريد وتركيب 30 عامود هوائي بمدينة الباجور ، وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضا المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة المشروعات للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل المعوقات للإسراع بمعدلات التنفيذ لضمان نهو المشروعات المستهدفة بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الخطة الاستثمارية اشمون

