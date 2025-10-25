اتحاد أمهات مصر يطلق مبادرة لمواجهة السلوك العدواني بالمدارس

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "جيل واعي بلا عنف"، بهدف مواجهة ظاهرة العنف بين الطلاب سواء داخل المدارس أو خارجها، والعمل على تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتفاهم بين الطلاب والمعلمين، وبين الطلاب وبعضهم البعض.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، في بيان لها ، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في حوادث العنف بين الطلاب، سواء داخل أسوار المدارس أو في محيطها الخارجي، وهي أحداث تعكس أزمة مجتمعية وسلوكية حقيقية تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها والحد من انتشارها.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن هذه الحوادث تؤكد أن العنف لم يعد مجرد سلوك فردي أو لحظة غضب، بل أصبح ظاهرة تحتاج إلى مواجهة جذرية، مشيرة إلى أن بعض الطلاب يعانون من فقدان القدرة على التعبير عن الغضب أو الخلاف بشكل سليم، ما يؤدي إلى سلوكيات عدوانية خطيرة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن الأجيال الصغيرة أصبحت تتأثر بمحتوى عنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومع غياب الحوار الأسري والتوعية النفسية، تتكوَّن لديهم أنماط سلوك مضطربة تترجم في شكل عنف أو تنمّر، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع الوعي والقيم التربوية.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور أن مبادرة "جيل واعي بلا عنف" ترتكز على مجموعة من المحاور العملية التي تستهدف نشر الوعي وبناء السلوك الإيجابي، وتشمل:

تنظيم ندوات توعوية داخل المدارس والمراكز المجتمعية بمشاركة أخصائيين نفسيين واجتماعيين حول إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط.

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس بشكل أكبر، ليكون حلقة وصل فعالة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ومتابعًا دقيقًا للحالات السلوكية والنفسية التي قد تؤدي إلى العنف، مع تقديم الدعم والمشورة اللازمة للطلاب.

إطلاق يوم وطني للسلام المدرسي والمجتمعي يتضمن أنشطة فنية ورياضية وحوارية لتعزيز قيم التسامح والتعاون بين الطلاب.

تدريب المعلمين على أساليب احتواء الطلاب والتعامل مع المشكلات السلوكية بطرق إيجابية.

دمج أولياء الأمور في جهود التوعية عبر حملات موجهة للأسرة حول أهمية التواصل الإيجابي ومراقبة السلوك العاطفي للطلاب.

تخصيص قنوات تواصل آمنة للإبلاغ عن حالات العنف أو التنمر داخل المدارس أو في محيطها، مع ضمان سرية التعامل ودعم الأطراف المتضررة.

ودعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام إلى دعم المبادرة وتنفيذها على مستوى وطني، مؤكدة أن بناء جيل واعٍ بلا عنف يبدأ من التوعية والحوار والقدوة، وأن حماية الأبناء من السلوك العدواني مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع بأكمله.

واختتمت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور بالتأكيد على أن الاتحاد مستمر في إطلاق مبادرات توعوية وتربوية تسعى إلى رفع وعي أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وغرس قيم المحبة والاحترام والانتماء لبناء مجتمع آمن ومتوازن.