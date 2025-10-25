محامي عجوز السويس لـ “صدى البلد”: عرض المتهمين على النيابة وتقرير طبي لـ "عم غريب"

شهدت محافظة السويس خلال الساعات الماضية، واقعة مأساوية هزت مشاعر المواطنين وأثارت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور يظهر رجلا مسنا يتعرض للاعتداء من قبل مالك العقار الذي يقطن فيه.

والحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام، لم تكن مجرد مشادة عابرة، بل مشهد مؤلم مس كرامة إنسان تقدم به العمر، ليجد نفسه في مواجهة الإهانة والعنف بدلا من التقدير والاحترام الذي يستحقه كبار السن.

وفي هذا الصدد، رصد محمد بيومي الزعيري محامي مسن السويس، الذي تعرض للاعتداء من قبل مالك العقار الذي يقيم فيه، تفاصيل الواقعة وأخر المستجدات عن القضية، قائلا: "طبعا بلا شك القضية مكملة، ونحن مع عم غريب للأخر إن شاء الله، ولحين القصاص من المعتدي".

وأضاف الزعيري- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "منتظرين قرار النيابة، وعرض المتهمين، وأيضا عرض الحاج غريب على المستشفي، لتحرير تقرير طبي".

وأشار الزعيري، إلى أن مالك العقار كان يسعى لإخراج المسن من شقته عنوة، فبدأ بتحرير محاضر كيدية ضده، مرة بتهمة السرقة، وعندما فشلت تلك المحاولات، اعتدى عليه بالضرب، مضيفا: "القضاء هينصفنا، ومفيش حد يقبل الواقعة على حد من أهل بيته، ده تعدي على كل المسنين في مصر".

وبدأت القصة عندما حاول الرجل المسن دخول منزله كالمعتاد، إلا أنه فوجئ بصاحب العقار، ويدعى عاصم غريب، يمنعه من الدخول، مطالبا إياه بمغادرة الوحدة السكنية على الفور.

وأثناء المشادة الكلامية، باغت المالك المسن بصفعة أمام المارة، ما أثار استياء الأهالي ودفع الواقعة إلى التصعيد.

وتشير الروايات المتداولة إلى أن الخلافات بين الطرفين تعود إلى اتهام مالك العقار لنجل الرجل المسن بسرقة بعض محتويات شقته، وهو ما أنكره الأخير بشدة، لتتطور المشادة إلى اعتداء جسدي موثق بالفيديو.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن بمحافظة السويس نجحت في ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشددت الوزارة على عدم التهاون مع أي واقعة مشابهة، مؤكدة أن سرعة تداول المقطع وتفاعل المواطنين عبر الإنترنت ساهما في الوصول إلى الجاني خلال وقت قصير.

وأوضحت مصادر أمنية أن أجهزة الشرطة تعاملت مع البلاغ فور وروده، التزاما بتوجيهات الوزارة بضرورة حماية كبار السن وردع أي تجاوز بحقهم.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

,أشعلت الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الآلاف من المواطنين عن تعاطفهم مع الضحية وذويه، مؤكدين ضرورة التصدي لمظاهر العنف والإهانة، خاصة عندما يكون المتضرر رجلا مسنا لا يملك سوى صبره وضعفه.

كما دعا كثير من المستخدمين إلى تنظيم حملات توعوية لتعزيز ثقافة احترام كبار السن، وضرورة تقديم الدعم والرعاية لهم بدلا من إقصائهم أو التعدي عليهم، مؤكدين أن ما حدث لا يمس فردا بعينه، بل يمثل اعتداءا على قيم المجتمع المصري بأسره.

والجدير بالذكر، أن هذه الحادثة المؤلمة ناقوس خطر يدق ضمير المجتمع، وتذكيرا بضرورة الوقوف بحزم ضد أي انتهاك لحقوق كبار السن، الذين أفنوا أعمارهم في بناء هذا الوطن.

فالكرامة الإنسانية لا تقاس بالعمر أو المكانة الاجتماعية، بل هي حق أصيل لكل إنسان، يتوجب على الجميع صونه والدفاع عنه بكل قوة.