أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء
برلماني: خطاب الرئيس السيسي في وطن السلام يُعيد رسم خريطة السياسة الإقليمية
مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025: سيطر على أعصابك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

سيطر على أعصابك في اللحظات غير السارة في علاقتك العاطفية. تخلَّ عن غرورك أثناء تولي مسؤولياتك المهنية. فضِّل الاستثمارات المالية الآمنة. صحتك جيدة أيضًا..

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

بعض المسؤوليات ستشغلك طوال اليوم. كن مستعدًا للمخاطرة في مسيرتك المهنية. من لديه مقابلات عمل اليوم يمكنه حضورها بثقة. سيسعد الطلاب الذين يسعون للالتحاق بجامعات أجنبية بالحصول على القبول. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 تجنّب الجدال وكبح جماح مشاعرك، وخاصةً الغضب، فقد يُعيق ذلك العلاقة. قد تتلقى النساء العازبات اللواتي يحضرن مناسبة أو حفلة عرض زواج. على من تربطه علاقة عن بُعد إعطاء الأولوية للتواصل. يُفضّل بعض الرجال من مواليد برج الميزان الخروج من علاقة عاطفية. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد تُصاب بمشاكل في الصدر، بينما قد تشتكي النساء أيضًا من أمراض العظام. قد تقع حوادث خطيرة، لذا عليك توخي الحذر أثناء القيادة أو المشاركة في رياضات المغامرات. تجنب الألعاب الخطرة تمامًا اليوم. لا ترفع أشياء ثقيلة اليوم.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

 ستصلك قضية عقار عائلي متنازع عليه، مما سيعزز وضعك المالي، قد تتبرع أيضًا بثروتك للأعمال الخيرية في النصف الثاني من اليوم. النصف الثاني من اليوم مناسب لشراء هدايا لشخص ما. 

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان

