البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
مرأة ومنوعات

اكتشفها بسرعة .. أعراض سرطان القولون والمستقيم

القولون والمستقيم
القولون والمستقيم
اسماء محمد

يعد سرطان القولون والمستقيم من الأمراض الخطيرة التي تصيب جميع الأعمار حتى المراهقين.

 وفقا لما ذكره موقع جمعية السرطان الأمريكية نكشف لكم أهم أعراض سرطان القولون والمستقيم

قد لا يُسبب سرطان القولون والمستقيم أي أعراض في مراحله المبكرة، ولكن مع تقدمه، قد تظهر أعراض أكثر ويرجع ذلك إلى أن سرطان القولون والمستقيم يبدأ عادةً على شكل سلائل صغيرة (نمو مفرط للأنسجة) في القولون أو المستقيم وقد تكون هذه السلائل بدون أعراض.

اعراض سرطان القولون والمستقيم 

قد تشمل أعراض سرطان القولون والمستقيم ما يلي:

الإسهال أو الإمساك الذي لا يزول

تغير في عادات الأمعاء الطبيعية ، مثل الحجم والشكل والتكرار

عدم الراحة أو الرغبة في التبرز عندما لا تكون هناك حاجة لذلك

عدم الراحة أو الألم أثناء التبرز

عدم الراحة عند الجلوس

ألم في البطن أو تقلصات في أسفل المعدة

الانتفاخ أو الشعور بالامتلاء

تغير في الشهية

نزيف المستقيم

وجود دم في البراز أو المرحاض بعد حركة الأمعاء

التعب المفرط

فقدان الوزن  بدون حمية غذائية

في المراحل المتأخرة من سرطان القولون والمستقيم، قد ينتشر الورم الحميد إلى أجزاء أخرى من الجسم وقد يُسبب هذا أعراضًا أخرى، حسب مكان انتشار الورم.

القولون والمستقيم اعراض القولون والمستقيم اعراض سرطان القولون والمستقيم سرطان القولون والمستقيم سرطان المستقيم

