اكتشفها بسرعة .. أعراض سرطان القولون والمستقيم

يعد سرطان القولون والمستقيم من الأمراض الخطيرة التي تصيب جميع الأعمار حتى المراهقين.

وفقا لما ذكره موقع جمعية السرطان الأمريكية نكشف لكم أهم أعراض سرطان القولون والمستقيم

قد لا يُسبب سرطان القولون والمستقيم أي أعراض في مراحله المبكرة، ولكن مع تقدمه، قد تظهر أعراض أكثر ويرجع ذلك إلى أن سرطان القولون والمستقيم يبدأ عادةً على شكل سلائل صغيرة (نمو مفرط للأنسجة) في القولون أو المستقيم وقد تكون هذه السلائل بدون أعراض.

اعراض سرطان القولون والمستقيم

قد تشمل أعراض سرطان القولون والمستقيم ما يلي:

الإسهال أو الإمساك الذي لا يزول

تغير في عادات الأمعاء الطبيعية ، مثل الحجم والشكل والتكرار

عدم الراحة أو الرغبة في التبرز عندما لا تكون هناك حاجة لذلك

عدم الراحة أو الألم أثناء التبرز

عدم الراحة عند الجلوس

ألم في البطن أو تقلصات في أسفل المعدة

الانتفاخ أو الشعور بالامتلاء

تغير في الشهية

نزيف المستقيم

وجود دم في البراز أو المرحاض بعد حركة الأمعاء

التعب المفرط

فقدان الوزن بدون حمية غذائية

في المراحل المتأخرة من سرطان القولون والمستقيم، قد ينتشر الورم الحميد إلى أجزاء أخرى من الجسم وقد يُسبب هذا أعراضًا أخرى، حسب مكان انتشار الورم.