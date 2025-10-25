عمر كمال يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك إيجل نوار البوروندي

أحرز عمر كمال لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في شباك إيجل نوار البوروندي في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما الان على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.

وتعرض بيكهام لاعب الأهلي للإصابة في الدقيقة 5 بعد تعرضه لضربة في الوجه.

وأشهر حكم مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي الكارت الأحمر المباشرلـ جراديشار في الدقيقة 16.



وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار.