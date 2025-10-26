العاصفة "ميليسا" تتحول إلى إعصار في منطقة البحر الكاريبي

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "ميليسا"، التي تمر حاليا عبر منطقة البحر الكاريبي، أصبحت إعصارا، ومن المتوقع أن تستمر في الازدياد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب المركز في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - "تحولت ميليسا إلى إعصار مصحوب برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة".. محذرا من أنه من المتوقع أن تشتد العاصفة بسرعة وتصبح إعصارا كبيرا اليوم /الأحد/.

وكان مركز الإعصار ميليسا يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق كينجستون عاصمة جامايكا، ونحو 455 كيلومترا جنوب غرب بورت أو برنس عاصمة هايتي.

وبلغت سرعة رياح الإعصار القصوى المستمرة (185) كيلومترا في الساعة، وكان يتحرك غربا بسرعة (6) كيلومترات في الساعة، وفق ما ذكره مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.