محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
المستشار أحمد عبد الغني أمينا عاما للشيوخ..وحسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية
بورسعيد.. الغرباوى يتابع انطلاق المرحلة الثانية للبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
السفارة البريطانية: المتحف المصري الكبير صرح عالمي يليق بروائع الحضارة المصرية
لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العاصفة "ميليسا" تتحول إلى إعصار في منطقة البحر الكاريبي

أ ش أ

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "ميليسا"، التي تمر حاليا عبر منطقة البحر الكاريبي، أصبحت إعصارا، ومن المتوقع أن تستمر في الازدياد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب المركز في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - "تحولت ميليسا إلى إعصار مصحوب برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة".. محذرا من أنه من المتوقع أن تشتد العاصفة بسرعة وتصبح إعصارا كبيرا اليوم /الأحد/.

وكان مركز الإعصار ميليسا يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق كينجستون عاصمة جامايكا، ونحو 455 كيلومترا جنوب غرب بورت أو برنس عاصمة هايتي.

وبلغت سرعة رياح الإعصار القصوى المستمرة (185) كيلومترا في الساعة، وكان يتحرك غربا بسرعة (6) كيلومترات في الساعة، وفق ما ذكره مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير العاصفة الاستوائية ميليسا البحر الكاريبي إعصار

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

خبير : أوروبا تواجه تحديا كبيرا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040

هل خلافات الأسرة السبب؟.. سر العنف المنتشر بين الأطفال والمراهقين حاليًا

"مودة": نؤهل الشباب من 18 إلى 25 عامًا لبناء أسر مستقرة قائمة على الاحترام والمسؤولية

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

