2 نوفمبر .. جامعة بنها تطلق أسبوع ريادة الأعمال

يُنظم نادي ريادة الأعمال بجامعة بنها (BU EClub) فعاليات «أسبوع ريادة الأعمال بجامعة بنها" خلال الفترة من ٢ وحتى ٦ نوفمبر 2025، بقاعة الاحتفالات الصغرى بمجمع الكليات وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.



وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الأسبوع يهدف إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك من خلال 3 محاور تدريبية رئيسية تتمثل في: تقييم التكنولوجيا ومؤشرات الجاهزية التكنولوجية (TRLs) لفهم جاهزية الابتكارات وفرص تسويقها وربطها باحتياجات الصناعة و إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات مع التركيز على تحليل السوق والتكاليف والعوائد والمخاطر وطرق التمويل وفرص التصدير للمشروعات والشركات الناشئة من خلال التعرف على متطلبات النفاذ للأسواق الدولية وبرامج دعم التصدير.



واشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة ان أسبوع ريادة الأعمال يتضمن ورش عمل تفاعلية يقدمها خبراء ومتخصصون بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف رفع جاهزية المشاركين للانخراط في منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبناء شراكات مع القطاع الصناعي والمجتمعي بما يعزز دور الجامعة الجامعة في تمكين منسوبيها وصناعة قادة المستقبل في ريادة الأعمال.