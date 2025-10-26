الصين : مستعدون للعمل مع سنغافورة وأعضاء آخرين في آسيان لتحقيق تنمية أكبر بشكل مشترك

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج اليوم /الأحد/ عن استعداد بلاده للعمل مع سنغافورة وأعضاء آخرين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتحقيق تنمية أكبر بشكل مشترك وجعل منطقة التجارة الحرة بين بكين وآسيان ناجحة.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن لي أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس السنغافوري بالإنابة إيدي تيو خلال زيارته الرسمية الحالية للبلاد المقرر أن تستغرق يومين.

وكانت الصين وسنغافورة قد وقعتا يوم أمس (السبت) اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، والاتصال البحري بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال لي إنه شهد خلال زيارته الحالية لسنغافورة الإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أن الصين ستعمل مع سنغافورة لدعم علاقاتها الدبلوماسية وصداقتها وتوسيع التعاون لمساعدة البلدين على النمو والمساهمة أيضا في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.