محافظات

ولادتان قيصريتان ناجحتان في ظروف دقيقة بمستشفى أشمون العام

عملية جراحية في المنوفية
مروة فاضل

تمكن فريق قسم النساء والتوليد في مستشفى أشمون بمحافظة المنوفية، من إجراء عمليتين قيصريتين معقدتين بنجاح، في ظروف طبية دقيقة تطلبت مهارة عالية وخبرة متميزة من الفريق الجراحي.

وتعد الحالة الأولى لسيدة لها تاريخ سابق لأربع عمليات قيصرية، حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من مشيمة أمامية تُعد من الحالات عالية الخطورة بسبب احتمالية النزيف الشديد.

تم التعامل مع الحالة بحرفية فائقة، حيث تم استخراج الطفل والمشيمة بأمان تام، مع السيطرة الكاملة على النزيف، كما تم تركيب لولب رحمي أثناء العملية لضمان تنظيم النسل مستقبلاً. 

والحالة الثانية لسيدة لها تاريخ سابق لقيصريتين، وتبين أثناء الجراحة وجود التصاقات شديدة بين جدار البطن والرحم، خاصة في الجزء السفلي منه، مع التفاف الالتصاقات حول الأنبوبة اليسرى.

تعامل الفريق الطبي مع الحالة بمهارة دقيقة، حيث تم فك الالتصاقات بعناية تامة، وتم خروج الطفل والمشيمة بسلام، مع وضع درنقة بالبطن للمتابعة بعد العملية، والحالة العامة للأم مستقرة.

جاء هذا النجاح تحت إشراف ومتابعة الدكتور إبراهيم ناصر، مدير المستشفى، و الدكتور شعبان دياب، رئيس قسم النساء والتوليد، و الدكتور محمد سمعان، استشاري القسم، وبمشاركة متميزة من:الدكتور أحمد زلابية الدكتور عبد الرحمن سمير، الدكتورة علا عمران

وأعربت إدارة المستشفى عن خالص تقديرها للفريق الطبي والتمريضي لما أظهروه من كفاءة ومهارة عالية في التعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة، مؤكدين أن مستشفى أشمون العام أصبح من المستشفيات الرائدة في إجراء العمليات المتقدمة ضمن أقسام النساء والتوليد بمحافظة المنوفية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن النجاحات المتتالية التي تحققها مستشفيات المحافظة تأتي نتيجة الدعم المستمر للكوادر الطبية والتدريب المستمر ورفع كفاءة الأقسام الحرجة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي بالمنوفية يشهد طفرة نوعية في مستوى الخدمات بما يضمن سلامة الأمهات والمواليد وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
اسماء أبو اليزيد
