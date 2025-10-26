قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
محافظات

تحرير محاضر مخالفات تموينية وضبط كميات من الدقيق المدعم ببني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحال تداول السلع الغذائية، لضمان جودة المنتجات المعروضة وصحة المواطنين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة.

 وشدد على أن الدولة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم الغذائية، وأن أجهزة الرقابة التموينية تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التموين، الذي عرضه الأستاذ محمد عبد الرحمن مدير عام المديرية، بشأن نتائج الحملات الميدانية التي تم تنفيذها بعدد من المراكز، والتي استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر والمخابز البلدية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها مديرية الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية.

وبحسب التقرير، فقد تم تنفيذ حملة لتموين بندر بني سويف ، وبمعاونة مفتشي الإدارة وبمشاركة الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات شملت عدم حمل شهادات صحية وقيام بعض محال الجزارة بالذبح خارج المجازر الحكومية، حيث تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك ضبط مكان مخصص لذبح الماشية بدون ترخيص بداخله عدد من العجول تحت السلخ أو مذبوحة بطريقة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

ومن خلال المكتب الفني بالمديرية وبالتنسيق مع إدارة التجارة الداخلية، تم تشكيل حملة مشتركة أسفرت الحملة عن ضبط 27 جوال دقيق مدعم زنة 50كجم للجوال الواحدة، كانت معدة للبيع خارج المنظومة الرسمية، كما رصدت الحملة مخالفات بعدد من المخابز البلدية تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات القانونية، حيث تم تحرير 8 محاضر في هذا الشأن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما تضمن التقرير تنفيذ حملة تموينية بمركز بني سويف ، أسفرت عن تحرير 14 محضرًا لمخالفات بعدد من المخابز البلدية تضمنت نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تدني مستوى النظافة، بجانب مخالفات تتعلق بالتصرف في كميات من الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون، حيث أكدت الحملة استمرار متابعة المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وفي مركز ببا، تم تنفيذ حملة موسعة على المخابز البلدية ، أسفرت عن تحرير 19 محضرًا تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، والتلاعب في كميات الدقيق المنصرفة للمخابز، عدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بالسجلات والميزان الحساس.

بني سويف تموين بني سويف القشن

