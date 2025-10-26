مدير تعليم مطروح تتفقد انتظام الدراسة وانطلاق امتحانات شهر أكتوبر

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الدراسية بمدرسة العبور بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح

جاء ذلك بحضور ثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة وشريف حماد وكيل ادارة مطروح التعليمية

واطمأنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح علي توافر كافة الاجواء التربوية المناسبة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مشيدة بمجهودات ادارة وهيئة تدريس المدرسة وتحليهم بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية.

وأكدت نادية فتحي في ختام زيارتها لمدرسة العبور استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة مدارس مطروح للاطمئنان علي انتظام العملية التعليمية وفقا لتعليمات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم .

واضافت أن البرنامج القومي يستهدف تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي والذي يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة اساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.