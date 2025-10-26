صحة البحيرة: الكشف على 562 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية.

حيث نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، على مدار يومين قافلة طبية مجانية بقرية حراء بمركز بدر.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 562 مواطنًا بالمجان، من خلال 7 عيادات طبية متنقلة ضمت تخصصات:

(الباطنة – الأطفال – الجراحة – النساء – العظام)،بالإضافة إلى معملي دم وطفيليات، وجهازي أشعة عادية وسونار، إلى جانب عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن".

كما ضمت القافلة لجنة خاصة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، واستكمال استمارات الإحالة للمستشفيات المتخصصة، فضلاً عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن جهود المحافظة، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالينا في المناطق البعيدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.