فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد حمى الوادى المتصدع بأسوان

محمد عبد الفتاح

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والعترة الجديدة سات وان ، وحمى الوادى المتصدع بنطاق قرى محافظة أسوان .

وذلك تحت رعاية وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ومتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

استكمالاً لخطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين وجهود وزارة الزراعة والمحافظة للعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه أشار الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان بأن فعاليات الحملة تتم من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة بجميع القرى والمراكز حيث تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد المرضين .

وأوضح أنه تم توفير جميع اللقاحات المعتمدة والمبردات والمستلزمات البيطرية اللازمة للحملة، مع تكثيف المرور الميدانى من خلال فرق الإشراف المركزية والفرعية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع .

وناشد مدير عام الطب البيطرى المربين بضرورة التعاون الكامل مع الفرق البيطرية المتنقلة والثابتة ، والإسراع بتحصين ثرواتهم الحيونية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حيث أن اللقاحات متوفرة وآمنة تماماً، وأن التحصين هو الضمان الوحيد للوقاية من الأمراض الوبائية .

ولفت إلى أن أهمية التحصين تأتى خلال الفترة الحالية قبل دخول فصل الشتاء للتصدى لإنتشار أى فيرس وذلك تحت شعار " أحمى الثروة الحيوانية وحصن وإطمئن " .

هذا وتستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، حيث تم إزالة 297 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 117 ألفا و 479 م2 حتى الآن .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

