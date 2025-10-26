قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

دعاء زهران: احتفالية "وطن السلام" جسدت القوة الناعمة المصرية

احتفالية مصر وطن السلام
احتفالية مصر وطن السلام

أشادت دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع، باحتفالية "مصر وطن السلام"، مؤكدة أنها جسدت القوة الناعمة المصرية في أبهى صورها، من خلال توظيف الفن والثقافة والوعي المجتمعي لترسيخ قيم التعايش الإنساني، وإبراز الصورة الحضارية لمصر كرمز للسلام ومركز للتقارب بين الشعوب.

وأضافت زهران أن الاحتفالية حملت رسالة واضحة للعالم بأن مصر كانت وستظل وطنًا للسلام، وقبلة للحضارة، ونموذجًا في إدارة الأزمات بحكمة واتزان، مشيرة إلى أن مضمون الفعالية وما تخللها من فقرات فنية وثقافية وإنسانية يعكس رؤية الدولة في توظيف أدواتها الناعمة لترسيخ قيم الخير والمحبة، وتأكيد أن الجمهورية الجديدة تبنى على أسس إنسانية وثقافية متينة.

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية جاءت معبّرة عن رؤية الدولة المصرية في التعامل الواعي مع المتغيرات الإقليمية، موضحة أن الرئيس أكد بوضوح أن مصر تتعامل بحكمة ومسؤولية تجاه الأوضاع الراهنة وضغوط التهجير التي تمارس عليها، ولن تقبل المساس بأمنها القومي أو استقرارها الداخلي، مع استمرار التزامها بمساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

وأشارت زهران إلى أن حديث الرئيس جسّد النهج المصري القائم على السلام والتنمية لا على الصراع والحروب، مؤكدة أن مصر دائمًا ما كانت صوت العقل والحكمة في المنطقة، تدعو للحوار وتؤمن بأن السلام هو الطريق الحقيقي لتحقيق التقدم والازدهار.

وأكدت أن دعوة الرئيس المتكررة لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تمثل أساسًا راسخًا للسياسة المصرية المتوازنة التي جعلت من مصر محورًا للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونموذجًا يُحتذى في القيادة الرشيدة.

واختتمت زهران تصريحها بالتأكيد على أن المرأة المصرية شريك فاعل في بناء ثقافة السلام ودعم قيم التسامح، مشيرة إلى أن مبادرة هي تستطيع تسير على النهج الذي أرساه الرئيس السيسي في تمكين المرأة وتعزيز وعيها بدورها الوطني، ليظل السلام والوعي معًا جناحين لبناء الجمهورية الجديدة.

