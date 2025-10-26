بورصة الدار البيضاء تسجل أداء أسبوعيا إيجابيا

أ ش أ

سجلت بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي أداءً إيجابياً واضحا مع تسجيل مؤشر "مازي" ارتفاعاً بنسبة 6,9%، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 31,7%.

كما سجلت غالبية القطاعات في البورصة أداء على وقع الصعود، حيث تصدرت البنوك قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع 8,6%، تلتها قطاعات المباني ومواد البناء بنسبة 5,7%، وخدمات النقل بنسبة 9%، والمشاركة والترويج العقاري بزيادة 13,1%، فيما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 7,1%. بالمقابل، سجل مؤشر الصناعة الصيدلية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,4%.

وعلى صعيد المبادلات، ارتفع حجم التداولات الأسبوعية من 1,7 مليار درهم إلى نحو 2 مليار درهم، مع تركيز التعاملات على السوق المركزي للأسهم.