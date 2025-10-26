أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر وحافظ إسماعيل واجهه بثبات وكرامة

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل عمله مع اللواء محمد حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحًا أنه يشك في أن يكون حافظ إسماعيل قد التقى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قبل عام 1973.

وقال أبوالغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس السادات لم يلتق كيسنجر إلا بعد توقف القتال في حرب أكتوبر، وتحديدًا في 7 نوفمبر 1973.

ورد أبوالغيط على تصريحات الدكتور مصطفى الفقي حول هذا الملف، مؤكدًا أن السادات لم يلتق كيسنجر قبل يوم الحرب، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز قال لوزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور محمد حسن الزيات، خلال اجتماعات الأمم المتحدة عام 1972: “أنتم خسرتم حرب 67 وعليكم تسديد الثمن”.

وأوضح أبوالغيط أن كيسنجر التقى اللواء محمد حافظ إسماعيل مرتين فقط، الأولى في الولايات المتحدة والثانية في فرنسا، وقال له حينها: “أنتم خسرتم الحرب وليس لدي وقت أضيعه على الشرق الأوسط، فأنا مشغول بالقضية الفيتنامية”.

وأضاف الأمين العام أن كيسنجر نصح حافظ إسماعيل بضرورة تغيير الأوضاع أو الاستسلام، مؤكدًا أنه كان يرغب في عقد لقاء ثالث معه قبل اندلاع حرب أكتوبر، إلا أن الحرب كانت قد بدأت بالفعل.

وتابع أبوالغيط قائلاً إنه عندما كان مندوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة، قال له كيسنجر: “مصر تفرز الكثير من العظماء”، ليرد عليه أبوالغيط قائلاً: “كلامك هذا عن مصر هو السبب في نشوب الحرب”.

واختتم أبوالغيط حديثه بالتأكيد على أن موقف مصر في تلك المرحلة كان يعكس إرادة قوية وكرامة وطنية، دفعت نحو القرار التاريخي بخوض الحرب واستعادة الأرض والهيبة.