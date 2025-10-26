قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير.. أحمد موسى: الحدث الأهم في القرن الـ21
شوبير يعلق على فوز الريال.. ويهاجم فينيسيوس: مش لازم كل ماتش لقطة
احجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين .. تعرف على الطريقة
أول تعليق من محمد رمضان بعد تحقيق حفل الإمارات أعلى رقم حضور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر وحافظ إسماعيل واجهه بثبات وكرامة

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
رنا عبد الرحمن

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل عمله مع اللواء محمد حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحًا أنه يشك في أن يكون حافظ إسماعيل قد التقى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قبل عام 1973.

وقال أبوالغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس السادات لم يلتق كيسنجر إلا بعد توقف القتال في حرب أكتوبر، وتحديدًا في 7 نوفمبر 1973.

ورد أبوالغيط على تصريحات الدكتور مصطفى الفقي حول هذا الملف، مؤكدًا أن السادات لم يلتق كيسنجر قبل يوم الحرب، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز قال لوزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور محمد حسن الزيات، خلال اجتماعات الأمم المتحدة عام 1972: “أنتم خسرتم حرب 67 وعليكم تسديد الثمن”.

وأوضح أبوالغيط أن كيسنجر التقى اللواء محمد حافظ إسماعيل مرتين فقط، الأولى في الولايات المتحدة والثانية في فرنسا، وقال له حينها: “أنتم خسرتم الحرب وليس لدي وقت أضيعه على الشرق الأوسط، فأنا مشغول بالقضية الفيتنامية”.

وأضاف الأمين العام أن كيسنجر نصح حافظ إسماعيل بضرورة تغيير الأوضاع أو الاستسلام، مؤكدًا أنه كان يرغب في عقد لقاء ثالث معه قبل اندلاع حرب أكتوبر، إلا أن الحرب كانت قد بدأت بالفعل.

وتابع أبوالغيط قائلاً إنه عندما كان مندوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة، قال له كيسنجر: “مصر تفرز الكثير من العظماء”، ليرد عليه أبوالغيط قائلاً: “كلامك هذا عن مصر هو السبب في نشوب الحرب”.

واختتم أبوالغيط حديثه بالتأكيد على أن موقف مصر في تلك المرحلة كان يعكس إرادة قوية وكرامة وطنية، دفعت نحو القرار التاريخي بخوض الحرب واستعادة الأرض والهيبة.

أحمد موسى حافظ إسماعيل السادات ابو الغيط حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

أبو الغيط

أبو الغيط: كيسنجر قال لحافظ إسماعيل عليكم أن تغيروا الأوضاع أو الاستسلام

السفير أحمد أبو الغيط

أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر وحافظ إسماعيل واجهه بثبات وكرامة

أبو الغيط

أبو الغيط: 200 مليون جنيه تكلفة القذيفة الأولى من المدفعية خلال 25 دقيقة في حرب أكتوبر

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد