مسئول أمريكي سابق يكشف عن هدف زيارة ترامب لقمة آسيان

قال جيم كاروسو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تمثل إشارة واضحة إلى الأهمية التي توليها إدارته للعلاقات مع دول القارة الآسيوية، وخاصة تلك التي تعد شركاء أمنيين للولايات المتحدة.

وأوضح كاروسو، في مداخلة مع الدكتورة منى شكر، مقدمة برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مشاركة ترامب في القمة تُعد جزءًا من جهود واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في آسيا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع دول المنطقة بعيدًا عن الصين.

وأضاف أن ترامب يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول آسيوية أخرى، إلى جانب الضغط على بكين لزيادة الرسوم الجمركية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل فرصة لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية–الصينية بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.

واختتم كاروسو حديثه بالتأكيد على أن دول آسيان تمثل كتلة اقتصادية ضخمة تضم أكثر من 70 مليون نسمة وتعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، ما يجعل تعزيز العلاقات الأمريكية معها خيارًا استراتيجيًا لموازنة النفوذ الصيني في المنطقة.

