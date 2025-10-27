قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
توك شو

مسئول أمريكي سابق يكشف عن هدف زيارة ترامب لقمة آسيان

ترامب
ترامب
محمد شحتة

قال جيم كاروسو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تمثل إشارة واضحة إلى الأهمية التي توليها إدارته للعلاقات مع دول القارة الآسيوية، وخاصة تلك التي تعد شركاء أمنيين للولايات المتحدة.

وأوضح كاروسو، في مداخلة مع الدكتورة منى شكر، مقدمة برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مشاركة ترامب في القمة تُعد جزءًا من جهود واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في آسيا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع دول المنطقة بعيدًا عن الصين.

وأضاف أن ترامب يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول آسيوية أخرى، إلى جانب الضغط على بكين لزيادة الرسوم الجمركية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل فرصة لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية–الصينية بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.

واختتم كاروسو حديثه بالتأكيد على أن دول آسيان تمثل كتلة اقتصادية ضخمة تضم أكثر من 70 مليون نسمة وتعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، ما يجعل تعزيز العلاقات الأمريكية معها خيارًا استراتيجيًا لموازنة النفوذ الصيني في المنطقة.
 

