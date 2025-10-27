النيران التهمت البراءة.. كواليس مصرع طفلتين في حريق بأبو النمرس| صور

ليلة من الألم عاشها أهالي قرية مين شماس بمركز أبو النمرس عقب التهام حريق شقة بداخلها طفلتين تسببت الأدخنة في مفارقتهما الحياة قبل إنقاذهما.

تفاصيل الحادث كشفت عنه تحقيقات النيابة بجنوب الجيزة حيث صرحت بدفن جثتي الطفلتين "حبيبة وجنة" عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليهما كما انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في قرية تابعة لمركز أبو النمرس، فتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، وحاصر رجال الحماية المدنية موقع الحريق، لمنع امتداده للعقارات المجاورة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها

أسفر الحريق عن مصرع طفلتين، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال المقيمين بالعقار، لكشف ملابسات الحريق، وتولت النيابة المختصة التحقيق.