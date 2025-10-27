قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟
الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا
بين الفائدة والخطر| كيف تجعل الخضروات والفاكهة آمنة
هل كثرة الإنجاب باب للرزق؟.. الإفتاء تصحح 6 أخطاء شائعة
بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025
بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين
دوري مدارس مصر |5مراحل للمسابقة والتسجيل حتى 5 نوفمبر عبر هذا الرابط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وطن السلام.. مصر تجدد رسائلها للعالم: قوة تحمي وسلام يصون واستقرار يمتد

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رنا أشرف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء  السبت، الاحتفالية الوطنية الكبرى “وطن السلام”، التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة والرموز الوطنية والفنانين، إلى جانب أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية وغنائية ووطنية جسدت روح النصر والعطاء،وأكدت الاحتفالية التأكيد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

عمرو صدقي: احتفالية وطن السلام جسدت صورة مصر الحقيقية كدولة إنسانية لا تتخلى عن دورها القومي والعربي

قال  عمرو صدقي الامين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية إنه شارك أمس في احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي “مصر وطن السلام”، مؤكدًا أن الاحتفالية حملت رسائل قوية تجسد مكانة مصر كدولة سلام وتحضر وإنسانية، لا تتخلى عن دورها القومي والعربي، وتثبت أنها مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.

وأضاف صدقي أن الاحتفالية جاءت ختامًا لمؤتمر السلام بشرم الشيخ، لتجسد الصورة الحقيقية لمصر التي تسعى دائمًا لترسيخ قيم الاستقرار والتعايش، مشيرًا إلى أن فقرات الحفل الفنية والغنائية التي قدمها عدد من نجوم مصر عكست روح الانتماء والوطنية لدى الشعب المصري.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية ومعاناة أهالي غزة عكس ثبات الموقف المصري التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني ورفض المساس بحقوقه المشروعة، موضحًا أن مصر تواصل دورها المحوري في جهود التهدئة والإغاثة وإعادة الإعمار، رغم ما تتحمله من أعباء وضغوط كبيرة.

وأوضح صدقي أن استضافة الرئيس للطفلة الفلسطينية ريتاج جحا خلال الحفل كانت موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، عبر عن عمق التعاطف المصري مع الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة.

وأكد أن الاحتفالية بعثت برسالة واضحة بأن مصر دولة تحافظ على حدودها ولا تعتدي على أحد، لكنها في الوقت نفسه لن تقف صامتة أمام أي محاولة للمساس بأمنها القومي أو حدودها، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة الاستقرار وحصن السلام في المنطقة.

وطن السلام الجمهورية الجديدة القضية الفلسطينية مؤتمر السلام شرم الشيخ الشعب الفلسطيني

