كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات بأحد الشوارع بالإسكندرية.

القبض على عاطل خدش حياء سيدة بالإسكندرية

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة المشار إليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم ثان المنتزة) وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزة قام أحد الأشخاص بأداء حركات خادشة للحياء أمامها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.