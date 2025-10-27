تنظيم قوافل بيطرية مجانية في قرى حياة كريمة بأسوان

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة أسوان عن تنفيذ سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتستمر فعالياتها حتى 29 نوفمبر المقبل وذلك داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

يأتى ذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وفى ظل الجهود المكثفة لحماية الثروة الحيوانية وخدمة المربين .

من جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأنه بناءاً على تكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ومتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتم تنفيذ هذه القوافل البيطرية داخل قرية بهاريف بمركز أسوان ، ومركز دراو.

فضلاً عن قرية المنشية بمركز كوم أمبو فى الأول من نوفمبر حيث سيتم تجمع المربين بالعتمور بحرى بجوار الجمعية الزراعية ، وقرية خريت " 2 " بمركز نصر النوبة فى 8 نوفمبر بجوارة مندرة القرية ، وقرية بلانة فى 15 نوفمبر ، وقرية العوضلاب بإدفو فى 22 نوفمبر بجوار الجمعية الزراعية ، وتختتم بقرية أبو غلاب بإدفو يوم 29 نوفمبر بجوار ديوان العمدة على خط السكة الحديد .

قوافل بيطرية

ولفت إلى أن هذه القوافل تستهدف إجراء الكشف والعلاج المجانى للحيوانات والدواب ، وكشف بالسونار للتناسلات ، وتنفيذ عمليات جراحية ، وتجريع ضد الديدان والطفيليات ، وتشهد إقبال ملحوظ من أهالى هذه القرى الذين يقدموا شكرهم للجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية ووقايتها من أى أمراض وبائية.

وانطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والعترة الجديدة سات وان ، وحمى الوادى المتصدع بنطاق قرى المحافظة وذلك تحت رعاية وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ومتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .