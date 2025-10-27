تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل بأسوان

انهت مديرية العمل بأسوان تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب المهنى التابعة لها ، فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، ووفقاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل المديرية بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ برنامجين تدريبيين فى مجالى صيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة ، وتم تخريج 26 متدرب ، إلى جانب برنامج تدريبى في مجال الطاقة الشمسية ، والذى شارك فيه 16 متدرب ، كما تم تنفيذ 4 برامج تدريبية على مهارات الحاسب الآلى لتأهيل 58 خريج ، إضافة إلى برنامج متخصص في صيانة أجهزة التبريد والتكييف تخرج منه 12 متدرب من الجنسين .

وأكد على أنه تم عقد الإختبارات النظرية والعملية تحت إشراف المديرية للتأكد من تحقيق المتدربين أقصى إستفادة ممكنة من البرامج المقدمة حيث أن هذه الجهود تأتى بهدف تكثيف الدورات التدريبية المجانية لشباب الخريجين لإكتسابهم المهارات والخبرات اللازمة للإنخراط فى سوق العمل ، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على أن تكون نواة لرواد أعمال في المجالات الواعدة التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة .

دورات تدريبية

فيما أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأن الحملات جاءت تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تكثيف أعمال التفتيش الميداني والتواجد المستمر داخل مواقع العمل لمتابعة تنفيذ بنود القانون الجديد بكل دقة وحزم .

وأشار إلى أن هذه الجهود تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن إستقرار سوق العمل وتحسين بيئته الإنتاجية ، وأضاف محمود عيسى بأن اللجان التفتيشية تقوم برصد أية مخالفات فورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت والعاملين بمواد القانون الجديد وآليات تطبيقه ، مؤكداً أن هذه الحملات لن تكون مؤقتة ، بل ستستمر بشكل دورى وفق جدول زمني يستهدف جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة .