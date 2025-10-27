قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
محافظات

تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل بأسوان

محمد عبد الفتاح

انهت مديرية العمل بأسوان تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب المهنى التابعة لها ، فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، ووفقاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل المديرية بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ برنامجين تدريبيين فى مجالى صيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة ، وتم تخريج 26 متدرب ، إلى جانب برنامج تدريبى في مجال الطاقة الشمسية ، والذى شارك فيه 16 متدرب ، كما تم تنفيذ 4 برامج تدريبية على مهارات الحاسب الآلى لتأهيل 58 خريج ، إضافة إلى برنامج متخصص في صيانة أجهزة التبريد والتكييف تخرج منه 12 متدرب من الجنسين .

وأكد على أنه تم عقد الإختبارات النظرية والعملية تحت إشراف المديرية للتأكد من تحقيق المتدربين أقصى إستفادة ممكنة من البرامج المقدمة حيث أن هذه الجهود تأتى بهدف تكثيف الدورات التدريبية المجانية لشباب الخريجين لإكتسابهم المهارات والخبرات اللازمة للإنخراط فى سوق العمل ، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على أن تكون نواة لرواد أعمال في المجالات الواعدة التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة .

فيما أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأن الحملات جاءت تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تكثيف أعمال التفتيش الميداني والتواجد المستمر داخل مواقع العمل لمتابعة تنفيذ بنود القانون الجديد بكل دقة وحزم .

وأشار إلى أن هذه الجهود تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن إستقرار سوق العمل وتحسين بيئته الإنتاجية ، وأضاف محمود عيسى بأن اللجان التفتيشية تقوم برصد أية مخالفات فورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت والعاملين بمواد القانون الجديد وآليات تطبيقه ، مؤكداً أن هذه الحملات لن تكون مؤقتة ، بل ستستمر بشكل دورى وفق جدول زمني يستهدف جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة .

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

