يوسف أبو كويك: استمرار وقف إطلاق النار وسط انتهاكات إسرائيلية واستشهاد مواطنين في خان يونس

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الميدان يشهد انتهاكات إسرائيلية متكررة تنكرها الإدارة الأمريكية، حيث استُشهد اليوم مواطنان فلسطينيان إثر استهدافهما من قبل الطائرات الإسرائيلية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نيران القصف المدفعي طالت الأطراف الشرقية في منطقة دير البلح وحي الشجاعية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي نسف بعض المباني السكنية الواقعة إلى الشرق مما يُعرف بالخط الأصفر.

وتابع: "وفيما يتعلق بقضية الجثامين، التي تُعد المعضلة الأبرز في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال في القطاع 13 جثمانًا لرهائن إسرائيليين قُتلوا بفعل القصف الإسرائيلي نفسه".

وواصل: "وقد شهدت الساعات الـ24 الأخيرة تطورات ميدانية مهمة، إذ بدأت طواقم فلسطينية بالعمل في خمس مناطق مختلفة من قطاع غزة".

وأردف: "وتحركت اليوم آليات هندسية إلى غرب مخيم النصيرات وشرقه، إضافة إلى نشاط مماثل شرق مدينة غزة وتحديدًا في حي الشجاعية، إلى جانب استمرار العمل منذ أيام في مدينة حمد بخان يونس".

وأكمل: "وأفادت مصادر بأن لقاءً عُقد بالأمس بين ممثلين عن المقاومة الفلسطينية ومنظمة الصليب الأحمر، حيث جرى الحديث عن وجود جثمان إسرائيلي في منطقة رفح، ما دفع الآليات للتحرك في المنطقة بحثًا عن رفات الضحايا، التزامًا بما نص عليه اتفاق الهدنة".



https://www.youtube.com/shorts/mJOW3b3Nv2w