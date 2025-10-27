تشييع جنازة والد اللاعب محمد ربيعة بمسقط رأسه في كفر الشيخ| صور

شيع أهالي قرية الزهراء بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الحاج أحمد عبد العزيز، والد لاعب فريق زد محمد ربيعة، وسط حالة من الحزن الشديد والفاجعة التي انتابت أهالي القرية وأقارب وأصدقاء الفقيد المشهود له بالسمعة الطبية وسط قريته.

تقدم المشيعين اللاعب محمد ربيعه، الذي لم تجف عينه عن البكاء حزنًا على والده التي وافته المنية متأثراً بوعكة صحية ألمت به في الأيام الأخيرة.

ونعى اللاعب محمد ربيعة، والده بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها ‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا توفي أبويا الحاج أحمد عبد العزيز".

وانهالت التعليقات على المنشور بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة، والصبر والسلوان لأسرته وذويه.