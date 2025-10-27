قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر
حماس: لدينا الإرادة لمنع عودة الحرب على غزة ولن نمنح الاحتلال ذريعة لاستئناف العدوان
فن وثقافة

وجودِك بحياتي نعمة.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

راغب علامة وزوجته
راغب علامة وزوجته

احتفل الفنان راغب علامة، بعيد ميلاد زوجته جيهان آل علي، وذلك بمنشور رومانسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر راغب علامة، صور وفيديوهات مع زوجته، وكتب عبر انستجرام: «عيد ميلاد سعيد لرفيقة عمري جيهان .. وجودِك بحياتي نعمة، الله يخليلي ياكي دايمًا يا أجمل حب». 

راغب علامة - خايف من ايه 

وفي أول أكتوبر الجاري، طرح الفنان راغب علامة، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم خايف من ايه، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أحدث أغاني راغب علامة

من جهة أخرى، أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “ شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”.

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى. 

