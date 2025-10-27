وجودِك بحياتي نعمة.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان راغب علامة، بعيد ميلاد زوجته جيهان آل علي، وذلك بمنشور رومانسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر راغب علامة، صور وفيديوهات مع زوجته، وكتب عبر انستجرام: «عيد ميلاد سعيد لرفيقة عمري جيهان .. وجودِك بحياتي نعمة، الله يخليلي ياكي دايمًا يا أجمل حب».

راغب علامة - خايف من ايه

وفي أول أكتوبر الجاري، طرح الفنان راغب علامة، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم خايف من ايه، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أحدث أغاني راغب علامة

من جهة أخرى، أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “ شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”.

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.