تعزيز التعاون المشترك بين اقتصادية القناة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وقع بروتوكول التعاون كل من وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، بحضور لفيف من القيادات بالجانبين، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات برامج الماجستير والدكتوراه، والتدريب، والبحوث المالية والمصرفية، والاستشارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.



جمال الدين: التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية يساهم في تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية

و أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بإعتبارها مركزاً متميزاً للمعرفة والتطوير يساهم في إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه، إضافةً إلى البحوث والاستشارات والدراسات المالية والمصرفية الداعمة لمشروعات المنطقة، كما تُعد إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وعضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، كما تُعد من المؤسسات الرائدة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي في القطاعات المالية والمصرفية والإدارية على مستوى الوطن العربي.

و أعربت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عن سعادتها بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما تمثله من مستقبل للاستثمار في مصر، مؤكدةً أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مستعدة لوضع إمكاناتها كافة في خدمة المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها؛ حيث تمتلك الأكاديمية سجلًا حافلًا بالتعاون الناجح مع العديد من مؤسسات الدولة.



الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيراً بتنمية الموارد البشرية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة.