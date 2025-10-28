قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب الكومي يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025
حليب بلا أبقار.. الزراعة الخلوية ثورة فى صناعة الألبان
دعاء النبي بعد التشهد الأخير.. ردد ليحفظك من 4 فتن
صاروخ بوريفيستنيك يشعل التوتر بين موسكو وواشنطن| روسيا تؤكد استقلالها العسكري.. وترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
خالد الغندور: أزمة بين مجدي عبدالعاطي ولاعبي مودرن سبورت بعد الخسارة أمام المقاولون العرب
عبدالسلام هنية: علاقة نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية تاريخية
فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي
الزمالك يفتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف دونجا من النادي
أزمة السوبر.. تفاصيل تحقيق أبو ريدة في اختفاء قرار عقوبة ثلاثي الزمالك
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شراكة بقيمة مليار دولار بين وزارة الطاقة الأمريكية وAMD لإنشاء حواسيب خارقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

رويترز
رويترز
احمد الشريف

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار مع شركة Advanced Micro Devices (AMD) لبناء اثنين من أقوى الحواسيب الفائقة عالميًا، يستهدفان مجالات تتراوح من الطاقة النووية وعلاج السرطان حتى قضايا الأمن الوطني، وذلك بحسب تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت والمديرة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو لوكالة رويترز.​

أهداف طموحة في البحث العلمي وتحليل البيانات

يهدف المشروع إلى تطوير إمكانيات حوسبية غير مسبوقة تمكّن العلماء في المختبرات الوطنية الأمريكية من التصدي لأكثر المشكلات تعقيداً في الهندسة والطب والفيزياء. 

ستتيح الحواسيب الجديدة إجراء محاكاة واسعة النطاق وتحليل بيانات ضخمة بسرعة غير مسبوقة، بما يشمل نمذجة التفاعلات النووية وتطوير أدوية جديدة، فضلاً عن تطبيقات أمنية متقدمة ومشروعات البنية التحتية.

ستعتمد هذه الحواسيب العملاقة على شرائح متقدمة من AMD تضم وحدات معالجة رسومية مطوّرة خصيصاً لمهام الحوسبة الذكية، حيث سيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المحاكاة وتحليل نتائج التجارب العلمية بكفاءة أعلى ولأغراض في أبحاث الطقس والصحة والأمن.

دعم حكومي وأهمية إستراتيجية

يؤكد الجانب الأمريكي أن هذا التعاون جزء أساسي من إستراتيجية الأمن القومي وتعزيز الريادة في الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. سيتم بناء الحواسيب الجديدة بالتعاون مع المختبرات الوطنية في أوك ريدج وتخصص لمهمات بحثية حكومية حساسة.

تمثل هذه الشراكة نموذجًا لتوجيه الاستثمارات الضخمة نحو بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تعتمد على تفعيل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الحساسة، ما يُسهم في تحقيق طفرة نوعية بالبحث والحماية الوطنية في الولايات المتحدة.

AMD شركة AMD Advanced Micro Devices

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة

اشرف عبدالباقي

بعد 22 سنة من عرض مسلسل حكايات زوج معاصر.. أشرف عبدالباقي يشكر هؤلاء

الفنان طارق النهري

طارق النهري ضيف شرف في مسلسل المداح الجزء السادس

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

