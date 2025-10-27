رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد معدات إدارة النقل الميكانيكي

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، إدارة النقل الميكانيكي لمتابعة مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها الفنية وإستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، طبقاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وقد رافقه خلال التفقد جورج مكرم مدير إدارة النقل الميكانيكي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة إدارة النقل الميكانيكي بالمدينة شملت رفع كفاءة المنظومة الفنية بالإدارة والتى تضم صيانة المعدات والسيارات العاملة بما يؤدى إلى رفع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافه العامة وازالة الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات، بالاضافة الى دهان المبانى والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسية وممرات اصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة ومعالجة شبكه الصرف الصحي الداخلية.

بهنساوي يوجه بالإسراع في معدلات الصيانة الدورية لمعدات النقل الميكانيكي

وخلال جولته التفقدية، التقى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بالعاملين بإدارة النقل الميكانيكي لمتابعة مستجدات العمل والإطلاع على كل المعدات داخل المدينة.

ووجه بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المعدات والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر، مؤكدًا على أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج، وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد، بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمدينة.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد باستمرار أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها و واجراء اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على جاهزيتها بشكل مستمر ، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات.

في سياق متصل، استعرض الدكتور إسلام بهنساوي، مع مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة جهود أجهزة المدينة التنفيذية فى مجال خدمات النظافة، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة أن يتم تقديم الخدمة على أعلى مستوى للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم، وضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على التزام الأجهزة التنفيذية المعنية بتحسين البيئة العامة في أنحاء المدينة وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.