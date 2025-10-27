رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا

أكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، اليوم الاثنين أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تعمل وفق رؤية مستقبلية تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.



وقال إسماعيل إبراهيم -خلال تفقده سير العملية التعليمية بجامعة كفر الشيخ الأهلية- إن جامعة كفر الشيخ الأهلية تسعى إلى تقديم نموذج تعليمي متطور يرتكز على التدريب العملي وربط الدراسة بمتطلبات سوق العمل.



وأثنى على المواهب المتميزة التي يتمتع بها طلاب الجامعة الأهلية، وأكد أن الأنشطة الطلابية جزء أساسي من رسالة الجامعة لبناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته القيادية، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الإيجابية داخل المجتمع الجامعي.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ على أهمية الالتزام والانضباط منذ بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للطلاب وتوفير كل سبل النجاح والتميز لهم.



وشملت الجولة تفقد القاعات الدراسية والمدرجات المركزية، حيث اطمأن رئيس الجامعة على انتظام المحاضرات والدروس العملية وفق الجداول الدراسية المعلنة، كما تابع مستوى التجهيزات التقنية الحديثة المستخدمة في العملية التعليمية، ومدى توظيفها لخدمة الطلاب ورفع قدراتهم العلمية والبحثية.



وخلال الجولة، تواصل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، مع عدد من الطلاب داخل القاعات الدراسية، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حول البرامج الدراسية وأساليب التدريس، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي أهمية قصوى للطالب باعتباره محور العملية التعليمية، وتعمل باستمرار على تذليل أية عقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان بيئة تعليمية محفزة وفعالة.



وفي سياق متصل، تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، عددًا من الأنشطة الطلابية لطلاب جامعة كفر الشيخ الاهلية، وشاهد عروضًا طلابية فنية.



ومن جانبه، أكد الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تضع الطالب في صدارة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة علمية متكاملة تعتمد على التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، خاصة في كليات الطب والصيدلة والبرامج العلمية التي تتطلب تدريبًا عمليًا مكثفًا.