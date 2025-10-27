وسط دموع أسرته.. تشييع جنازة طفل شبرا الخيمة بالقليوبية

شيّع مساء اليوم أهالي منطقة بهتيم إسكو بشبرا الخيمة، جثمان الطفل سليم محمد عبد الباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار من والديه وأقاربه، بعد أن فقد حياته في حادث مأساوي إثر سقوطه داخل بلاعة صرف صحي مفتوحة.



وبدأت الجنازة عقب الانتهاء من إجراءات تجهيز الجثمان داخل مستشفى ناصر التخصصي، حيث شارك الأهالي في أداء صلاة الجنازة وسط أجواء من البكاء والدعاء للطفل بالرحمة والمغفرة، قبل أن يتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة المظلات.



وأكد عدد من الأهالي أن الطفل كان يلعب بجوار والده، الذي كان يصلح سيارته أمام المنزل، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ داخل بلاعة صرف صحي مفتوحة بالقرب من المكان، في مشهد مأساوي هز قلوب الجميع.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا بتغيب الطفل، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث موسّع بالتعاون مع قوات الدفاع المدني، حيث جرى تمشيط خطوط الصرف الصحي باستخدام غواصين ومعدات متخصصة، حتى تم العثور على جثمان الطفل داخل إحدى غرف الصرف الصحي الرئيسية بعد ساعات طويلة من البحث المكثف.