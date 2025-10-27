أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن احتفالية المتحف المصري الكبير السبت

قال الإعلامي أحمد موسى إن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تحظى باهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجميع يتساءل عن هوية الشخصيات العالمية التي ستحضر الحفل، وأضاف ضاحكًا: «الناس عايزة تعرف مين جاي.. وأنا عارف، بس مش هينفع أقول دلوقتي».

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن عددًا من قادة وزعماء العالم أكدوا حضورهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، لافتًا إلى أن المسلة المصرية التي ستعرض داخل المتحف تعد تحفة معمارية لا مثيل لها في العالم.

وأشار إلى أن المتحف سيضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية الفريدة التي لم تعرض من قبل، مؤكدًا أن المشروع يعكس عظمة الحضارة المصرية واهتمام الدولة بإبراز تراثها للعالم.

وأوضح موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعتزم افتتاح المتحف في 10 أكتوبر 2020، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل الموعد، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت منذ ذلك الحين على استكمال المشروع بأعلى المعايير العالمية.

واختتم الإعلامي حديثه قائلًا: «يوم السبت الجاي هتكشفوا كل الكواليس والحكايات الحقيقية عن المتحف المصري الكبير.. سيبكم من كل اللي اتقال، التفاصيل الكاملة هتسمعوها عندي».