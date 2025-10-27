قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن احتفالية المتحف المصري الكبير السبت

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى إن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تحظى باهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجميع يتساءل عن هوية الشخصيات العالمية التي ستحضر الحفل، وأضاف ضاحكًا: «الناس عايزة تعرف مين جاي.. وأنا عارف، بس مش هينفع أقول دلوقتي».

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن عددًا من قادة وزعماء العالم أكدوا حضورهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، لافتًا إلى أن المسلة المصرية التي ستعرض داخل المتحف تعد تحفة معمارية لا مثيل لها في العالم.

وأشار إلى أن المتحف سيضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية الفريدة التي لم تعرض من قبل، مؤكدًا أن المشروع يعكس عظمة الحضارة المصرية واهتمام الدولة بإبراز تراثها للعالم.

وأوضح موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعتزم افتتاح المتحف في 10 أكتوبر 2020، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل الموعد، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت منذ ذلك الحين على استكمال المشروع بأعلى المعايير العالمية.

واختتم الإعلامي حديثه قائلًا: «يوم السبت الجاي هتكشفوا كل الكواليس والحكايات الحقيقية عن المتحف المصري الكبير.. سيبكم من كل اللي اتقال، التفاصيل الكاملة هتسمعوها عندي».

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

دونجا

يرجى مراجعة البريد الإلكتروني| اتحاد الكرة يسخر من الزمالك بأزمة دونجا والسوبر

بطولة العالم للبادل

افتتاح بطولة العالم للبادل بمشاركة نجوم العالم بمصر

وادي دجلة

وادي دجلة يواصل التألق ويهزم الاتحاد السكندري بثنائية مثيرة في الدوري المصري

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

