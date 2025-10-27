محافظ أسوان يأمر بالتحقيق بواقعة انفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد المخابز.. صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة بالتحقيق بواسطة لجنة ميدانية من الجهات المختصة لمعاينة المخبز المحترق ومراجعة موقف التراخيص للمحل ، ومدى إلتزام صاحبه بمعايير واشتراطات الدفاع المدني ، والصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك عقب السيطرة من قوات الحماية المدنية على حريق نتيجة إنفجار إسطوانة بوتوجاز بأحد المخابز الأفرنجى ، مما تسبب فى أضرار بالشقة التى تقع أعلى المخبز داخل العمارة السكنية الواقعة على طريق كسر الحجر أمام منطقة السيل.

جهود محافظة اسوان

واكد المحافظ على أهمية مراجعة الأضرار التى أصابت الشقة السكنية الموجودة فى الدور الأول أعلى المخبز من خلال مديرية التضامن الإجتماعى من أجل صرف التعويضات المقررة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وشدد محافظ أسوان على رؤساء الوحدات المحلية بعمل مراجعة شاملة والتأكد من توافر إشتراطات الدفاع المدنى والتراخيص والسلامة المهنية لكافة المخابز والمعامل والمطاعم والمنشآت التجارية التى تستخدم أسطونات البوتاجاز وخاصة الواقعة أسفل العمارات والمبانى السكنية المؤهولة بالسكان .

ولفت إلى أن الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين يقع فى مقدمة الأولويات ، وهو الذى يتطلب بضرورة الإبلاغ من المواطن عن أى تجاوزات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .