الخطيب يكشف مفاجأة عن خطط الأهلي لتطوير الناشئين والتوسع والاستثمار

أكد كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن النادي يخطط لتأسيس شركة لإدارة الجوانب التجارية لألعاب الصالات، مع استهداف إنشاء فرعين جديدين للأهلي في المنصورة وأسيوط خلال دورة المجلس المقبل.

وأشار الخطيب إلى أن كل أندية العالم تعتمد على شراء اللاعبين، وأن الاعتماد على الناشئين يقتصر عادة على ثلاثة عناصر على الأكثر، مؤكدًا على أهمية استقطاع جزء من موازنة الرياضة في مصر لتأهيل الناشئين للاحتراف الخارجي.

وكشف رئيس الأهلي أن النادي يمتلك كشافين متخصصين، ويستعين بمدربي الأكاديميات في المحافظات لاكتشاف المواهب الشابة، موضحًا أن للأهلي فروع أكاديمية في 11 محافظة.

وأضاف: “على مدار آخر ثماني سنوات، خرج نحو عشرة لاعبين ناشئين لقضاء فترات معايشة في أوروبا.”

وفيما يخص التمويل، أوضح الخطيب أن "اسم الأهلي يضيف لأي مكان ويساهم في جذب الرعاة، بالإضافة إلى الشركات التابعة للنادي، ما يزيد المداخيل المالية"، مشيرًا إلى أن تكاليف انتقال وإقامة فرق الأهلي الرياضية تتجاوز 140 مليون جنيه.

وأكد أن شركة كرة القدم بالنادي مسؤولة عن إدارة جميع الحقوق التجارية للاعبين والمساهمة في تكلفة عقودهم.

كما شدد الخطيب على أن النادي يسعى دائمًا للصدارة في جميع الألعاب، مؤكدًا أن "لا يصح أن نكون في المركز الثاني".

وعن استاد النادي الأهلي، قال: “استاد الأهلي حلم كل جماهير النادي، وأتمنى اكتماله قبل نهاية ولاية المجلس الجديد.”